EYÜPSULTAN'DA HAFIZLAR DERNEĞİ'NİN KURŞUNLANMASI KAMERADA - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA HAFIZLAR DERNEĞİ'NİN KURŞUNLANMASI KAMERADA

6 saat önce

Eyüpsultan'da Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği uzun namlulu silahlarla kurşunlandı.

EYÜPSULTAN'DA HAFIZLAR DERNEĞİ'NİN KURŞUNLANMASI KAMERADA, System.String[]

Eyüpsultan'da Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 4 şüpheliyi gerçekleştirilen operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Derneğin kurşunlanma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan, Akşemsettin Mahallesi Oğuz Sokakta bulunan Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği 11 Aralık günü kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Dernek yetkililerinin herhangi bir grupla husumeti olmadığını bilgisini edinen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Organize polisi, civardaki bir çok güvenlik kamerasında incelemeler gerçekleştirdi.  Derneği kurşunlayan şüphelilerin otomobil ve motosiklet ile geldikleri emniyet ekiplerce güvenlik kameralarından belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerin uzun namlulu silahlar ateş açması ve ardından araçlarıyla uzaklaşmaları görülüyor. Silahlı saldırganların kimliklerini ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, şüphelilere 6 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenledi.  Gerçekleştirilen operasyonda B.K., D.A., E.L. ve Ü.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ifadesini alan organize polisi, Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği'nin hedefte olmadığını, derneğin yanında daha önce başka bir dernek olarak faaliyet gösteren ancak kumar oynatılması sebebiyle mühürlenmiş olan bir işyerinin hedef alındığını bilgisine ulaşırken, kumar oynatılan derneği işleten kişi ile şüpheliler arasında kumar parası kaynaklı husumet olduğu ve şüpheliler bu sebeple derneği kurşunladıklarını belirledi.

Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan 4 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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Şüphelilerin derneği kurşunlaması

Şüphelilerin motosiklet ve araba ile uzaklaşması


- İstanbul
Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
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