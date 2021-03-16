Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim - Son Dakika

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

16.03.2021 11:35

Eyüpsultan'da sivil trafik ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Eyüpsultan'da sivil trafik ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Eyüpsultan Kemerburgaz Selanik Bulvarı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde hafriyat kamyonlarını durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Bir hafriyat kamyonu şoförü uygulamaların kendileri için de iyi olduğunu kaydetti.

(Murat Horoz/İHA)

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kemerburgaz, Selanik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi
Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak         
13:05
Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada         
12:47
Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor         
12:22
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
12 kişiyi öldüren seri katil mahkemede kendisine seslendi: Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani 12 kişiyi öldüren seri katil mahkemede kendisine seslendi: Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani         
11:51
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei