Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik drone destekli denetim - Son Dakika

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik drone destekli denetim

İSTANBUL - Eyüpsultan'da hafriyat kamyonlarına yönelik drone destekli denetim yapıldı. Kural ihlali yaptıkları tespit edilen, belgeleri eksik olan şoförlere ceza yağdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Eyüpsultan Odayeri mevkiinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Durdurulan hafriyat kamyonları tek tek incelenirken emniyet kemeri, sürücü belgesi, araç tescil belgesi kontrolü yapıldı. Drone destekli denetimde sürücülerin şerit ve hız ihlali yapıp yapmadıkları da denetlendi. Denetimde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan 66 yaşındaki bir şoföre SRC belgesi olmadığı için bin 181 lira, muayenesi olmayan 2 araca da toplam 628 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde Suriye uyruklu ehliyetsiz bir kişiye de ceza kesildi. Sürücü Ahmed Muhammed'e men edildiği halde trafiğe çıktığı için bin 181 lira, sürücü belgesi olmadığı için 2 bin 698 lira ve araç sahibine de ehliyetsiz şoför çalıştırdığı için 2 bin 698 lira para cezası uygulandı.