Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

38 dakika önce

Eyüpsultan Göktürk semti otoban girişinde hafriyat kamyonu virajı almayarak devrildi.

Eyüpsultan Göktürk semti otoban girişinde hafriyat kamyonu virajı almayarak devrildi. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, Eyüpsultan Göktürk semti otoban girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Göktürk'e doğru seyir halinde olan hafriyat kamyonu, sürücünün otoban girişine hızlı girmesi sebebiyle virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoban girişinden önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Göktürk semti giriş istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

(İHA)

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Göktürk, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
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