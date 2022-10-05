EYÜPSULTAN'DA HAFRİYAT KAMYONUYLA TEHLİKELİ HAREKETLER YAPAN ŞOFÖRE CEZA

EYÜPSULTAN'da hafriyat kamyonuyla tehlikeli hareketler yapan şoför İ.K'ye para cezası kesildi

Eyüpsultan Yeşilpınar mevkiinde hakimiyetindeki 34 DSR 894 plakalı hafriyat kamyonuyla hızlı şekilde şerit değiştiren ve bu anları sosyal medyada paylaşan İ.K., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından İ.K.'nin aracında yapılan kontrollerde standart dışı ışık ve jantlarında tehlikeli sivri aksesuar bulundu. Hafriyat kamyonu şoförü İ.K.'ya 'Tehlikeli şerit değiştirmekten' 427 lira, 'Tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmaktan' 427 lira ve 'Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık donanımı takmak' suçundan 196 lira, toplamda bin 50 lira İdari Para Cezası kesildi. Öte yandan İ.K.'ya araç üzerinde bulunan aksesuarların ve standart dışı ışıkların sökülmesi için de 1 gün izin verildi.