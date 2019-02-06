Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Hamam Yangını - İstanbul

Eyüpsultan'da Hamam Yangını - İstanbul

1 saat önce

Eyüpsultan'da bir hamamda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Eyüpsultan'da Hamam Yangını - İstanbul, System.String[]
Eyüpsultan'da bir hamamda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Merkez Mahallesi İdrisköşkü Caddesi'nde bir hamamın alt katındaki sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesiyle, hamam boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ahşap binada çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:21 Kaynak: AA

Merkez, İtfaiye, Güncel
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