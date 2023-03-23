EYÜPSULTAN'DA HEDEFİ ŞAŞIRDILAR; ÖZÜR DİLEYİP İŞ İNSANINI KAÇIRDILAR - 1 - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA HEDEFİ ŞAŞIRDILAR; ÖZÜR DİLEYİP İŞ İNSANINI KAÇIRDILAR - 1

23.03.2023 18:23

EYÜPSULTAN'da şüpheliler, Almanya'dan gelen iş insanı Zeki Oğuz yerine marketten çıkan başka birini kaçırmaya çalıştı.

EYÜPSULTAN'da şüpheliler, Almanya'dan gelen iş insanı Zeki Oğuz yerine marketten çıkan başka birini kaçırmaya çalıştı. Kaçırmaya çalıştıkları kişinin başkası olduğunu fark eden şüpheliler, özür dileyip marketten çıkan Zeki Oğuz'ı kaçırdı.

Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Oğuz İstanbul'a geldikten sonra en son Eyüpsultan Kemerburgaz'da görüldükten sonra ortadan kayboldu. Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti. Polis, Oğuz'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.

Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi. Ancak bu kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden şüpheliler özür dileyip serbest bıraktı. Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte şüpheliler, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaynak: DHA
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EYÜPSULTAN'DA HEDEFİ ŞAŞIRDILAR; ÖZÜR DİLEYİP İŞ İNSANINI KAÇIRDILAR - 1 EYÜPSULTAN'DA HEDEFİ ŞAŞIRDILAR; ÖZÜR DİLEYİP İŞ İNSANINI KAÇIRDILAR - 1 İstanbul'da yaşanan ilginç adam kaçırma olayı! O anlar saniye saniye kaydedildi İstanbul'da yaşanan ilginç adam kaçırma olayı! O anlar saniye saniye kaydedildi

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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA HEDEFİ ŞAŞIRDILAR; ÖZÜR DİLEYİP İŞ İNSANINI KAÇIRDILAR - 1 - Son Dakika
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