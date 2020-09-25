Eyüpsultan'da hediyem tablet kampanyası - Son Dakika

Eyüpsultan'da hediyem tablet kampanyası

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin eğitimlerine destek olmaya devam ediyor.

Eyüpsultan'da hediyem tablet kampanyası, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin eğitimlerine destek olmaya devam ediyor.

"Hediyem Tablet" sloganıyla düzenlenen kampanya ile maddi imkanı olmayan öğrencilere derslerini takip edebilmesi için tablet verilecek.

Eyüpsultan Belediyesi, her eğitim-öğretim yılının başında yaklaşık 36 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlıyordu. Eğitim desteği bu sene de korona virüs ile birlikte uzaktan eğitim sürecine uygun olarak, "Hediyem Tablet" sloganıyla düzenlenen kampanya ile sürdürülüyor. Kampanya, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak maddi imkansızlık nedeniyle dersleri takip edebilecekleri tabletleri olmayan öğrenciler için düzenlendi. Kampanyanın hedefi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak Eyüpsultan'da uzaktan eğitime katılamayan hiçbir öğrencinin kalmaması.

"Bilgi evleri ve gençlik merkezleri'nde EBA sınıfı yaptık"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında kampanyanın detayları ile ilgili bilgiler paylaşarak şunları söyledi: "İki tane konu üzerinden çalışıyoruz. Birincisi Milli Eğitim Müdürümüzle beraber EBA sınıflarının sayısını artırdık. Hem bizim Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri'nden birer sınıfı EBA sınıfı yaptık. Bilgisayarlar da kurduk. Bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz gelsinler. Bunu zaman kaybetmemek için yaptık. Milli Eğitim'in açtığı okulların dışında açamadığı okullardan da ilave yaparak şu anda 34 merkezde EBA sınıfımız oldu. Bundan sonraki süreçte, bizim bölgemizde Milli Eğitimin, evinde EBA'ya giriş için imkanı olmayan öğrencileri tespit ederek bize verdiği liste üzerinden Hediyem Tablet Kampanyası'nı başlatıyoruz. Vatandaşlar bize adres verecekler, bizim zabıtamız gidip tutanakla teslim alacak ilgilisine götürecek. ya da direk çocuğun adresini vereceğiz, vatandaşlar öğrencilere götürecekler. Zabıtamız ya okul müdürlerine götürecek, ya da okul müdürleri derse öğrencinin evine götürülecek. Bu konuda para toplamıyoruz, tabletin kendisini istiyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Tabletim var diyenler ya da ben tablet aldım hediye etmek istiyorum diyenlerden biz bir tutanakla alıp Milli Eğitim Müdürlüğüne, okula ya da ilgili aileye teslim edeceğiz. Bu kampanyamıza bütün dostlarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kampanya öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eyüpsultan'da ikamet eden ve maddi imkanı olmadığı için EBA'ya giremeyen 5 bin öğrenciyi tespit ederek listeyi Eyüpsultan Belediyesine ulaştırdı."

"Çorbaya senin de tuzun olsun", eğitim seferberliğinde hediyen tablet olsun denilerek başlatılan kampanyada bağışlar nakit para ile değil tablet olarak yapılacak. Tablet alarak bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar www.hediyemtablet.com web sitesindeki formu dolduracaklar. Sonrasında isteyen vatandaş bağış yapacağı tableti öğrencinin okuluna götürecek, isteyen vatandaş Eyüpsultan Belediyesine teslim edecek veya verdiği adrese gelecek Zabıta Memurlarına tutanakla teslim edecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da hediyem tablet kampanyası

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da hediyem tablet kampanyası - Son Dakika

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