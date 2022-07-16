Eyüpsultan'da 'far hırsızları' kamerada

Park halindeki araçlara dadanan hırsızlar kameraya yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da park halindeki araçlara dadanan zanlıların bir otomobilin farlarını söktüğü anlar kameraya yansırken polis şahıslardan 2'sini yakaladı.

Eyüpsultan Göktürk Hacı Ahmet Caddesi'nde 14 Nisan'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki zanlı, park halindeki bir otomobile yaklaştı. Bir araçtan inen iki hırsız, aracın farlarını çıkarabilmek için çekmeye başladı. Yerinden sökülen farları geldikleri araca yükleyen iki zanlı, olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken ikinci olay Eyüpsultan Kemerburgaz Sezer Sokak'ta saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçtan inen iki zanlı, park halindeki araçların bagajlarını açarak alabilecekleri bir şeyler aradı. İki zanlı, 34 U 1154 plakalı otomobil ile bir aracın daha bagajını açarak çalacak bir şeyler aradı. Alacak bir şey bulamayan zanlılar oradan uzaklaşmaya çalışırken bir aracın bagaj kapağının açık kaldığı görüldü. Olayların ardından araç sahipleri emniyete giderek şikayette bulunurken zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu zanlılardan 2'si yakalandı.