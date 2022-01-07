Eyüpsultan'da husumetli oldukları kişileri yaralayıp ormana bırakan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eyüpsultan'daki ormanlık alanda, husumetli oldukları 2 kişiyi önce silahla yaralayan, ardından ormana bırakıp kaçan 4 şüpheliden 2'si, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Önleyici Kolluk Devriyesi ekipleri, Eyüpsultan'da devriye görevi yaparken yanlarından geçen araçtaki şahısların şüpheli davranışlarını fark edince çalışma başlattı.

Aracın plaka sorgusunun ardından geldiği yöndeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kayıtlarda aracın ormanlık alandan çıktığını görmeleri üzerine söz konusu yere intikal etti. Ormanlık alanda bulunan, üzerileri kan ve çamurlu yerde yatan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, ilk ifadelerinde; kaldıkları otelin sahibiyle aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, otelden çıkmaları için baskı yapılması üzerine tartışmanın büyüdüğünü, otel sahibi A.A. ve arkadaşları F.A., G.E. ve M.A.'nın kendilerini önce silahla yaraladıklarını, ardından ormanlık alana götürdüklerini, kendi çabaları ile ormandan yola çıkmaya çalıştıklarını ancak yaralı oldukları için baygın düştüklerini anlattı.

Bu sırada, aracın plaka sorgulamasında, otel sahibi A.A.'nın arkadaşı F.A. tarafından bir araç kiralama firmasından kiralandığı, olayın hemen akabinde delilleri karartmak için aracın temizlenerek kiralama firmasına geri verildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, yaralıların ifadeleri ve plaka sorgusundan elde edilen bilgiler doğrultusunda söz konusu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Otelde arama yapan ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen otel sahibi A.A. ve aracı kiralayan F.A.'yı gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme timleri tarafından otelde ve kiralık araçta yapılan incelemelerde; yaralanan M.Ç. ve A.K.G.'ye ait kan lekeleri, poşet içerisinde kanlı bezler ve içilmiş sigara izmaritlerine rastlandı. Ayrıca, otelin yakınlarındaki çöp konteynerinde üzeri kanlı 2 tekli koltuk bulundu.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.