Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler - Son Dakika

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler

25.05.2021 18:41

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler Protesto sırasında bir kadın yaralandı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da katıldığı kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde tepkiyle karşılaştı.

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler

Protesto sırasında bir kadın yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da katıldığı kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde tepkiyle karşılaştı. Protestocu grup, İmamoğlu'nun konvoyundaki araçlara vururken yaşanan arbede sırasında bir kadın yaralandı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Başkan İmamoğlu alandan ayrılırken iddiaya göre proje alanında kaldığı belirtilen parkın yıkılmasını istemediğini söyleyen vatandaşlar, tepki gösterdi. İmamoğlu'nun konvoyunda yer alan araçlara vuran vatandaşları polisler uzaklaştırmaya çalıştı. O anlarda yaşanan arbede sırasında bir kadın yaralandı. Ekiplerin vatandaşları araçların çevresinden uzaklaştırmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alandan ayrıldı. Vatandaşların İmamoğlu'na tepki göstererek konvoyda yer alan araçlara vurduğu anlar ise kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler
Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler
Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler
Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, geri dönüşüm, Protesto, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler Singapur, koronayı 1 dakikada tespit edebilen nefes testine onay verdi Singapur, koronayı 1 dakikada tespit edebilen nefes testine onay verdi Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu

Son Dakika Haberleri
17:50 AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Gedson Fernandes: Galatasaray soyunma odasında yaşın önemli olmadığını anladım Gedson Fernandes: Galatasaray soyunma odasında yaşın önemli olmadığını anladım         
18:49
39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti 39 yaşındaki modelin acı sonu! AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti         
17:57
Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti         
17:44
İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı         
17:37
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsa iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsa iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası         
17:26
"Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı         
17:00
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor         
16:35
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:05
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Akademisyenlerin boşanma kavgası! 6 yılda boşanamadılar, 4 dava daha açıldı Akademisyenlerin boşanma kavgası! 6 yılda boşanamadılar, 4 dava daha açıldı         
14:41
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 19:12:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement