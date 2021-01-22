İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu - Son Dakika

İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu

22.01.2021 22:49
İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu, System.String[]

Bugün Eyüpsultan'da bir İETT şoförüne saldırıda bulunuldu. Saldırının ardından yerler kan gölüne dönerken, şoför hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte" ifadelerine yer verdi.

Dün Kağıthane'de bir İETT şoförü ve oğlu darbedilirken, konu Türkiye'de gündem oldu. Bu saldırının yankıları hala sürerken, bugün de Eyüpsultan'da bir İETT şoförü saldırıya uğradı. Şoförün aldığı darbeler sonrası cadde üstü kan gölüne döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

"EMEKÇİLERİMİZE YÖNELİK BU SALDIRILARI KINIYORUZ"

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Dün Kağıthane'den sonra bugün de Eyüpsultan'da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur. İstanbullulara gece gündüz hizmet veren emekçilerimize yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte" dedi.

Eyüpsultan'da İETT çalışanına saldırı! Kanlar içinde kalan şoför hastaneye kaldırıldı

KAĞITHANE'DE BİR İETT ŞOFÖRÜ VE OĞLU DARBEDİLMİŞTİ

Öte yandan geçen günlerde Hamidiye Mahallesi- Şişli hattında çalışan İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı. Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti.

İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu

OTOBÜSÜN CAMINI KIRIP İÇERİ DALDILAR

Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırdı ardından da şoför ile oğlunu darbetti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Saldırı, Medya, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı "Sipariş tutuklama" tartışmasına Numan Kurtulmuş noktayı koydu: İki bakanımız arasında tartışma yok, siyasi magazin olayı oldu Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Trump'a yönelik azil maddesi pazartesi günü Senato'ya gönderilecek Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi
Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı         
23:03
İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı         
22:19
BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar         
21:27
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme         
21:02
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü         
15:49
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 23:36:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei