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Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu - Son Dakika

Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu

05.01.2022 13:35

Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu Eyüpsultan'da seyir halinde olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu

İSTANBUL - Eyüpsultan'da seyir halinde olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yolcuların indiği otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son zamanlarda yaşanılan arızalar ile sıkça gündeme gelen İETT otobüslerinde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Kemerburgaz'da Abdülhamit Han Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. Akşam mesai çıkış saatine denk gelmesiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre cadde üzerinde duran otobüsteki yolcular daha sonra otobüsten indirildi. Arızalan otobüs ve cadde üzerinde oluşan trafik ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu
Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu
Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu

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Eyüpsultan, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu - Son Dakika
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