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Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı - Son Dakika

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı

06.01.2022 10:39

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yolcuların beklediği durağa daldı.

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yolcuların beklediği durağa daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen 1'i kadın 2 kişi yaralanırken, otobüsün altında sıkışan kadı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan Hz. Halid Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa - Şişli seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen Selin Gül ve Hakan Bal yaralandı. Otobüsün çarpmasıyla Selin Gül'ün ayağı otobüsün altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı otobüs altında sıkışan Gül, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapatırken, kaza sonrası İETT sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazada 2 yaralı olduğunu aktaran Kaymakam Kara, "Bir yaralı bacağından ciddi bir yara. Kazanın nedeni henüz belli değil, araştırılıyor. Hayati tehlikeleri yok. Sevindirici tarafı can kaybı olmaması" dedi.

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı

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Eyüpsultan, İtfaiye, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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