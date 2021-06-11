Son dakika haber: Eyüpsultan'da İETT otobüsü MOBESE kamerasına çarptı - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa çıkıp, MOBESE direğini devirdi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. "Tansiyonum düştü, kaza nasıl oldu hatırlamıyorum" diyen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan Güzeltepe Sokullu Caddesi'nde saat 10.45 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü otobüs durağına çıkıp MOBESE direğine çarptı. Bu sırada durakta bekleyen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Kazada MOBESE direği devrilirken içinde yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. Mecidiyeköy-Nurtepe hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü polise, "Tansiyonum düştü kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Kaza yapan otobüs çekici yardımıyla götürülürken, devrilen MOBESE direği de ekipler tarafından kaldırıldı.

- İstanbul