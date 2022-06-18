Eyüpsultan'da İETT otobüsünü çaldı sokağı birbirine kattı

Ertan KILIÇ/ -EYÜPSULTAN'da şoförünün park ettiği İETT otobüsünü çalan şüpheli, mahalleyi birbirine kattı. 17 araca çarpan otobüs, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Şüpheli, olay yerinden kaçarken araçlarda hasar oluştu.

Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edilen 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çalındı. Şüpheli çaldığı otobüsle Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada önce yön tabelasına, ardından da sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.

Aralarında ambulans, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 17 araca çarpıp yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra çelik kasa yüklü olduğu öğrenilen 34 BH 288 plakalı kamyona çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon sokaktaki doğalgaz kutusuna çarptı.Çevredekiler, şüphelin otobüsü çalışır vaziyette bırakıp olay yerinden kaçtığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, İGDAŞ ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"BAĞIRMASAM BİRKAÇ TANE ÖLÜ OLABİLİRDİ"Olayı anlatan sokak sakinlerinden Hidayet Tayfur, "Canan sokağın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Zaten vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa, birkaç tane ölü falan olurdu. Burada otobüs hattı yok. Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a giriş yapıyor böyle bir hat yok" diye konuştu.

ARAÇ SAKİNLERİ YAPILAN ÇALIŞMALARI İZLEDİOlayın ardından araç sahipleri de sokakta yapılan çalışmaları izledi. Park halindeki otomobili zarar gören Gökhan Demirci, "Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor. Benim aracım da bu. Aracımın ön tarafında ve arka tarafında maddi hasar var" diyerek yaşadıklarını anlattı.Cadde üzerinde bulunan kafede çay kahve içmeye gelen, Mustafa Demirtürk ise yaşananları, "Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zaten" diyerek anlattı.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi. EM2 hattında görev yapan aracın, yapılan inceleme sonucunda saat 22.43'te Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edildiği belirlendi. Aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı, Eyüp Devlet Hastanesi'nden geri dönüş yaparak ilerlediği, Veysel Karani Durağı'ndan sonra saat 00.20'de Canan Sokağı'na girdiği ve burada çok sayıda araca çarptıktan sonra terk edildiği, Filo Takip Merkezi tarafından belirlendi. Konuyla ilgili adli işlemler Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi tarafından yürütülmektedir. Aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır." denildi.