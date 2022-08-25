Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada yol çöktü

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında yolun yoğun sağanağın etkisiyle çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken cadde trafiğe kapatıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.
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