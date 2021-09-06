Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği - Son Dakika

2022 eğitim ve öğretim yılında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği verdiğini duyurdu.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen, sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi veriliyor.

12 BİN ÇOCUĞA KIRTASİYE DESTEĞİ VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

White Hill'de bulunan 'Sosyal Market' aracılığıyla 5 bin ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye desteği verilirken, Beyaz Masa ve Sosyal Ekonomik Destek birimine gelen başvurular doğrultusunda toplam 12 bin çocuğa kırtasiye desteğinin verilmesi hedefleniyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine çanta ve kalem kutusu ve sınıflarına göre defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya kalemi, pergelli çizim seti hediye ediliyor.