EYÜPSULTAN'DA İKİ BİNA ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA İKİ BİNA ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

28.03.2021 12:05

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İstanbul DHAEyüpsultan'da iki binanın arasında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Eyüpsultan'da iki binanın arasında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Binada oturanlar deprem olduğunu zannederek sokağa çıkarken, çökme esnasında ders çalışan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık, "Odam bir anda betonla doldu. Uyuyor olsam betonlar üzerime gelecekti" dedi.

Olay saat 01.30'da Sakarya Mahallesi, Orhangazi Sokak'ta meydana geldi. Eğim nedeniyle 3 katlı bina ile 5 katlı binanın arasında bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvar 3 katlı binada hasara neden oldu. Çökme nedeniyle bina sakinleri kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri çekmenin yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekti.

ÇÖKME ANINDA ODASINDA DERS ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞANANLARI ANLATTI

Çökme sırasında 3 katlı binanın ikinci katında oturan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık yaşananları anlattı. Sıpçık, 'Daha önceden bir kırık vardı orada. Babam belediyeye, zabıtaya ulaşabileceğimiz her yere zaten şikayet etmişti. Ama gerekeni yapmadılar. Ben ders çalışıyordum gecenin bir vakti. Birden bire gürültüleri duydum. Kafamı kaldırdığımda bütün beton odamın içindeydi. Balkonum zaten beton dolu. Odam şu anda beton dolu. Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları, yaşamıyor olacaktım. Yatağımın üzerine geldi beton parçaları. Geçen sene geldiler, yapacağız dediler ama yapmadılar" şeklinde konuştu.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK, FIRLADIK YATAKLARIMIZDAN"

Çökme esnasında uykusunda olan apartman sakini Mehmet Karakurt ise, 'Bir gürültü, bir patırtı deprem oluyor zannettik, fırladık yataklarımızdan, baktık ki arka duvar komple aşağı iniyor. Yan duvar komple çöktü aşağıya. Binanın altı resmen boşaldı. Allahtan hava kuru, yağmur yağmıyor. Yoksa bina komple çökmüştü haliyle. Ben binanın son katında oturuyorum. Binayı komple boşalttık. Ama üstte tehlike yaşanan binada hala oturuluyor. Hiç kimse durumun ciddiyetinin farkında değil, görüyorsunuz ortada kimse yok. Saatlerdir sokaktayız" diye konuştu.

EKİPLER İNCELEME YAPACAK

Çökmenin ardından olay yerine gelen Zabıta ekipleri ve belediye yetkilileri olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı.

EYÜPSULTAN'DA İKİ BİNA ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
EYÜPSULTAN'DA İKİ BİNA ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
EYÜPSULTAN'DA İKİ BİNA ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
EYÜPSULTAN'DA İKİ BİNA ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Üniversite, İstanbul, Zabıta, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA İKİ BİNA ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar
Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor         
12:07
Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş         
11:48
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok         
08:29
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 12:40:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EYÜPSULTAN'DA İKİ BİNA ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei