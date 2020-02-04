Eyüpsultan'da iki büyük proje hayata geçiyor - Son Dakika
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Eyüpsultan'da iki büyük proje hayata geçiyor

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in söz verdiği projelerin arasında yer alan yüzme havuzlarının yapım çalışmalarına başlandı.

Eyüpsultan'da iki büyük proje hayata geçiyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in söz verdiği projelerin arasında yer alan yüzme havuzlarının yapım çalışmalarına başlandı.


Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Başkan Deniz Köken'in bu projelerinin arasında yer alan yüzme havuzlarının yapım çalışmaları başladı. Başkan Deniz Köken, iki kapalı yüzme havuzunun çalışmalarının bir an önce tamamlanarak hizmete alınacağı müjdesini verdi.


Tesis 7 bin 150 metrekare alan üzerine kurulacak


Yüzme havuzlarının ilki Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin'de yapılıyor. Toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bin 250 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak. Bunların dışında 590 metrekarelik alana kafeterya, 704 metrekarelik alana ise otopark yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz inşaatının kısa sürede tamamlanması için büyük bir titizlikle ve süratle çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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