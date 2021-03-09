Son dakika haberleri... EYÜPSULTAN'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN - Son Dakika

Son dakika haberleri... EYÜPSULTAN'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN
09.03.2021 16:51
Son dakika gündem haberine göre Emin YEŞİL / İSTANBUL DHAEyüpsultan'da iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA
Eyüpsultan'da iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinçci Mahallesi Gençosman Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları görenlerin bildirmesi üzerine Sultangazi, Habibler ve Başkaşehir itfaiye istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği çatıdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Mahallelinin sokağa dökülerek panik yaşadığı yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.
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