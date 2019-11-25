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EYÜPSULTAN'DA İKİ KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA Eyüpsultan'da madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangında iki katlı gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

EYÜPSULTAN'DA İKİ KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangında iki katlı gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Rami Yeni Mahalle Rüstem Çıkmaz Sokak'ta bulunan iki katlı boş bir gecekonduda iddialara göre madde bağımlıları tarafından saat 01.30'da yangın çıkartıldı. Boş gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine Eyüpsultan ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına tazyikli su ve köpük ile müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre gecekonduda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmazken gecekondu tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Gecekondunun alevli şekilde yanması

-İtfaiyenin çalışması

-Vatandaşlardan detaylar

-İtfaiyenin su sıkması

-Genel ve detaylar


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:46 Kaynak: DHA
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