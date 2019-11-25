Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da iki katlı gecekondu alev alev yandı
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da iki katlı gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da iki katlı gecekondu alev alev yandı

6 saat önce

EYÜPSULTAN'da madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangında iki katlı gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Eyüpsultan'da iki katlı gecekondu alev alev yandı, System.String[]
EYÜPSULTAN'da madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangında iki katlı gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Rami Yeni Mahalle Rüstem Çıkmaz Sokak'ta bulunan iki katlı boş bir gecekonduda iddialara göre madde bağımlıları tarafından saat 01.30'da yangın çıkartıldı. Boş gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine Eyüpsultan ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına tazyikli su ve köpük ile müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre gecekonduda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmazken gecekondu tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:26 Kaynak: DHA
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