Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı
28.07.2021 22:02
Son dakika haberi: EYÜPSULTAN'da kavga ettiği iki kuzenini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ali M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EYÜPSULTAN'da kavga
ettiği iki kuzenini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ali M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde dün saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki kardeş Cahit ve Cevdet Mumcu ile kuzenleri Ali M. arasında kavga çıkmış, Ali M. belinden çıkardığı silahla kuzenlerini vurmuştu. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler hayatını kaybederken, Ali M. kaçmıştı. Gaziosmanpaşa'da bir hastaneye tedavi amacıyla giden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ali M., öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Ali M. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
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