Son dakika haberi! EYÜPSULTAN'DA İKİ TIR'IN KARIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika
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Son dakika haberi! EYÜPSULTAN'DA İKİ TIR'IN KARIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU

29.06.2022 05:57
Son dakika haberi! EYÜPSULTAN'DA İKİ TIR'IN KARIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Son dakika haber... Ertan KILIÇ-Ozan URAL /-EYÜPSULTAN'da iki TIR'ın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/-EYÜPSULTAN'da iki TIR'ın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevki Ankara istikametinde 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda'dan Irak'a mal götüren Süleyman Sarıboğa'nın kullandığı 38 EJ 105 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Atbaş'ın hakimiyetindeki 34 DN 4562 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDIKazanın ardından olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, TIR'ların yakıtı yola aktı. Yol temizlik görevlileri tarafından yol temizlenirken, kaza yapan TIR'lar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, Marmara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! EYÜPSULTAN'DA İKİ TIR'IN KARIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! EYÜPSULTAN'DA İKİ TIR'IN KARIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU - Son Dakika
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