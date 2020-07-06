Eyüpsultan'da ikinci yüzme havuzunun inşaatı başladı - Son Dakika

Eyüpsultan'da ikinci yüzme havuzunun inşaatı başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde sözünü verdiği havuzlardan ikincisinin yapım çalışmalarına başlandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde sözünü verdiği havuzlardan ikincisinin yapım çalışmalarına başlandı.

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Başkan Deniz Köken'in seçim döneminde Eyüpsultanlılara verdiği vaatler arasında bulunan iki yüzme havuzundan ilki olan Akşemsettin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yapım çalışmaları büyük bir sür'atle devam ederken, ikinci havuzun da yapım çalışmaları başladı. Eyüpsultan bölgesi yarı olimpik yüzme havuzu tesisi; otopark, açık hava spor alanı ve peyzaj alanları da dahil olmak üzere toplamda 2 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak.

Yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu bina ile idari bina ise yaklaşık bin 170 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Başkan Deniz Köken muhtarlarla birlikte yüzme havuzu inşaatına giderek incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Deniz Köken "Çalışmalar hızlıca sürdürülecek ve çok istediğimiz havuza en kısa zamanda kavuşacağız inşallah" dedi.

Başkan Deniz Köken, ilçeye iki yarı olimpik yüzme havuzu yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile bir protokol imzalamıştı. İmzalanan protokolle birlikte vakit kaybedilmeden yüzme havuzlarının inşasına başlandı. Akşemsettin Mahallesi'nde ve Eyüpsultan bölgesi için Topçular'da inşaatına başlanan iki havuzun en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Akşemseddin, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da ikinci yüzme havuzunun inşaatı başladı - Son Dakika
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