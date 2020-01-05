Eyüpsultan'da 'ilk günkü ruhla kardeşlik için' yürüdüler - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 'ilk günkü ruhla kardeşlik için' yürüdüler

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kapsamında başlatılan "100'üncü Yıl Yürüyüşleri" Eyüpsultan'da devam etti.

Eyüpsultan'da 'ilk günkü ruhla kardeşlik için' yürüdüler, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kapsamında başlatılan "100'üncü Yıl Yürüyüşleri" Eyüpsultan'da devam etti. Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde 'İlk günkü ruhla kardeşlik için' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tanju Çolak da katıldı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi Samsun'da başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde Kemerburgaz Belgrad Ormanları'nda düzenlenen "100'üncü Yıl Yürüyüşü" etkinliğine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türk futbolunun en golcü isimlerinden Tanju Çolak, eski futbolcu Volkan Arslan ve yüzlerce Samsunlu katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve kadına yönelik şiddeti kınayan "Bir kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır" pankartlarıyla yürüyen vatandaşlar, "ilk günkü ruhla kardeşlik için yürüyoruz" mesajı verdi.


"Milli Mücadele'nin soğukla, kışla alakası olmaz"


Eyüpsultan'da Samsunlularla birlikte bu anlamlı yürüyüşü yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Samsun, 19 Mayıs 1919 denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden bir tanesi. 2020 yılına yeni geçtiğimiz şu günlerde bugün 100'üncü yılını Eyüpsultan'da İstanbul'daki Samsunlularla kutluyor olmaktan çok memnuniyet duydum. Bütün Samsunluları tebrik ediyorum. Bu sabah İstanbul'daki bütün Samsunluların da buraya geliyor olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu milli mücadele meselesi. Dün yine Eyüpsultan Belediyesi olarak Sarıkamış'ı andık. Bugün de 19 Mayıs'ı anıyoruz. Bu meselelerin soğukla, yazla, kışla bir alakası olmaz. Bu millete 'yürü' dendiğinde bu işler yürür gider" dedi.


"Ne mutlu Türküm diyene"


Yürüyüşte basın mensupların açıklamalarda bulunan Tanju Çolak, "Burada bizleri temsil eden halkımıza, Samsunlulara teşekkür ediyorum. Bugün hava da güzel, atmosfer de güzel. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü yürüyüşüne biz de davet edildik. İcabet ettik. Çok da mutluyuz. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.


Yürüyüşe katılan eski Galatasaraylı futbolcu Volkan Arslan da 100'üncü yıl yürüyüşüne katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.


Yürüyüşün ardından katılan vatandaşlara çay ve simit ikram edildi. Hemşehrileriyle birlikte keyifli vakit geçiren Tanju Çolak, çalan müzikle doyasıya eğlendi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Tanju Çolak, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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