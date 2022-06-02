Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

02.06.2022 09:36

Eyüpsultan'da evine kısa yoldan gitmek isteyen 11 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek inşaat alanındaki kolonların üzerine düşerek demirlere saplandı. Küçük çocuk olay yerinde feci şekilde can verirken, vatandaşlar da inşaat alanı çevresinde gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek tepki gösterdiler.

Dün saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesinde iddiaya göre, arka sokaktan evinin olduğu sokağa kısa yoldan geçmek isteyen 11 yaşındaki Eşref Güneş isimli çocuk, yapımı devam eden bir inşaatın üst kısmındaki yoldan geçmeye çalıştı.

DEMİRLERE SAPLANDI

Küçük çocuk dengesini kaybederek inşaatın temel çukurundaki kolonların üstüne düştü. Kolondaki açıkta bulunan demirleri çocuğun vücuduna saplandı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de çocuğu sağlandığı demirlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ise, çocuğun geçtiği yolda yeterli önlem alınmadığını söyledi.

"7-8 AYDAN BERİ VAR BURASI"

Mahalle sakinlerinden Durmuş Emre, "Duyduğuma göre çocuk bu yoldan kestirmeden gideyim derken orada kaydı düştü. O beton dökülen yerde. 7-8 aydan beri var burası. İşçiler salmıyor normalde buradan. Çocuk eve kestirmeden gideyim derken biraz yorgunluk hissetmiş herhalde çocuk, beton dökülen yerden ayağı kaydı aşağıya yuvarlandı. Ucu kesilen kısa demirler yan tarafına saplanmış. Yandan gördük de döşünden girmiş herhalde" şeklinde konuştu.

"ÖNLEM ALINMAMIŞ"

Diğer bir mahalle sakini ise "Bir önlem alınmamış bekçi koysa veya demir yapsa belki bu olay olmazdı. Çocuk şuradan kaymış herhalde. Acı çok büyük yani" dedi.

Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İtfaiye, Güneş, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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