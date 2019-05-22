Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da İnşaat Çukuruna Düşen Çocuğun Ölümü

Eyüpsultan'da İnşaat Çukuruna Düşen Çocuğun Ölümü

12 saat önce

Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Eyüpsultan'da İnşaat Çukuruna Düşen Çocuğun Ölümü, System.String[]
Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Dün bir inşaat alanındaki kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen müteahhit Emrah D'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheli Emrah D'yi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk etti.

Olay

İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat alanında bulunan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:30 Kaynak: AA
Çağlayan Adalet Sarayı, Emrah, Güncel
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