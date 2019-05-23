Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran Geldi son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan'da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran Geldi son yolculuğuna uğurlandı

9 saat önce

Eyüpsultan'da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran Geldi son yolculuğuna uğurlandı 9 yaşındaki Baran Geldi göz yaşlarıyla uğurlandıİSTANBUL - Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan'da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran Geldi son yolculuğuna uğurlandı
9 yaşındaki Baran Geldi göz yaşlarıyla uğurlandı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat direklerinin olduğu çukura düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin dört buçuk saatlik çalışmalarının ardından düştüğü yerden çıkarılmış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Baran Geldi'nin cenazesi Eyüpsultan Cami'nde kaldırıldı. Cenazeye, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Baran Geldi'nin ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze töreni sırasında Geldi'yi büyüten babaannesi Necla Geldi fenalaştı. Necla Geldi 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale ile sakinleştirildi.
Baran Geldi'nin naaşı, Eyüpsultan Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.
Eyüpsultan'da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran Geldi son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:19 Kaynak: İHA
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