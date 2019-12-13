Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonetin kasası devrildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonetin kasası devrildi

6 saat önce

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonet sokağa gireceği sırada, kasası devrildi.

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonetin kasası devrildi, System.String[]

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonet sokağa gireceği sırada, kasası devrildi. Kaza nedeniyle şans eseri kimse yaralanmazken, kamyonette bulunan yükler başka bir kamyonete yüklendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Cebecibaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 51 LA 675 plakalı kamyonet, cadde üzerinden sokağa dönüş yaptığı esnada kasasındaki yük nedeniyle Hirami Ahmet Paşa Camii'nin duvarına devrildi. Olayda kamyonet sürücüsü M.Ç., şans eseri yara almadan atlattı.

YÜKLER BAŞKA BİR KAMYONETE YÜKLENDİ

Kaza sonrası kamyonet kasasında bulunan iplikler olay yerine çağrılan başka bir kamyona yüklendi. Yüklerin boşaltılmasının ardından kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
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