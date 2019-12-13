Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi

6 saat önce

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası yan yattı.

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi, System.String[]

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası yan yattı.

Alınan bilgiye göre, Defterdar Mahallesi Cebecibaşı Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 51 LA 675 plakalı iplik yüklü kamyonun kasası, köşeyi dönerken ağırlığı nedeniyle 1576 yılında yapılan Hirami Ahmet Paşa Camisi'nin duvarına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kamyonun kasasındaki iplikler, başka bir kamyonete taşındı.

Hasar oluşan kamyon, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Defterdar Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:16 Kaynak: AA
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