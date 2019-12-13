EYÜPSULTAN'DA İPLİK YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA İPLİK YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ

6 saat önce

Eyüpsultan'da iplik yüklü bir kamyonun kasası, yükünün ağır gelmesi sonucu devrildi.

EYÜPSULTAN'DA İPLİK YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ, System.String[]

Eyüpsultan'da iplik yüklü bir kamyonun kasası, yükünün ağır gelmesi sonucu devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 17: 00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Cebecibaşı caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç., yönetimindeki 51 LA 675 plakalı kamyon dönüş yaptığı sırada kasasındaki yük nedeniyle ayrılarak Hirami Ahmet Paşa Camii'nin duvarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası kamyon kasasında bulunan iplikler caddeye gelen başka bir kamyona taşındı. Yüklerin boşaltılmasının ardından kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

Devrilen kamyon

İtfaiye ve sağlık ekipleri

Kasanın devrildiği tarihi camii

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Defterdar Mahallesi, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:35 Kaynak: DHA
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