Eyüpsultan'da işçileri taşıyan minibüs devrildi-2 - Son Dakika

EYÜPSULTAN Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, araç içerisindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz Yolu Havalimanı Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ramazan Eşgünoğlu idaresindeki 34 LMU 462 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi olay yerinde tedavi etti. Polis ekipleri ise yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Servis şoförü Ramazan Eşgünoğlu, "Araç kaymaya başladı. Daha sonra dönerek yan yattı. 3 arkadaş yaralı. Önemli bir şey yok. Güvenlik görevlilerini taşıyordum" dedi.

- İstanbul