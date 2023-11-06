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Eyüpsultan'da İşlettiği Kafede Ölü Bulunan Şahsın Sosyal Medya Paylaşımı Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

Eyüpsultan'da İşlettiği Kafede Ölü Bulunan Şahsın Sosyal Medya Paylaşımı Şaşkınlık Yarattı

Son Güncelleme: 06.11.2023 22:05

Eyüpsultan'da 3 çocuk babası olan Metin Ç., işlettiği kafede ölü bulundu. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan şahsın, ölümünden kısa bir süre önce sosyal medyada 'Canım annem' notuyla annesinin, eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da 3 çocuk babası şahıs işlettiği kafede ölü bulundu. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan şahsın sabah sosyal medyada 'Canım annem' notuyla annesinin, eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

Olay, bu sabah saatlerinde Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddialara göre iş yerini sabah erken saatlerde açan 3 çocuk babası Metin Ç. (33), iş yerinde etrafı topladıktan sonra dükkanın alt katına inerek silahla kendini başından vurarak yaşamına son verdi. Saat 08.00 sıralarında dükkana gelen çalışanlarından biri, alt katta Metin Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Kafe çalışanı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından Metin Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Metin Ç.'nin yaşam dolu bir insan olduğu ve çocuklarına yeni sünnet düğünü yaptırdığı, ölü bulunmasından saatler önce telefonundan sosyal medyada 'Canım annem' notuyla annesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İntihar, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da İşlettiği Kafede Ölü Bulunan Şahsın Sosyal Medya Paylaşımı Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İşlettiği Kafede Ölü Bulunan Şahsın Sosyal Medya Paylaşımı Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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