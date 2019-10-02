Eyüpsultan'da İstihdam Fuarı düzenlenecek

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan işsiz vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 24 Ekim günü Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) düzenlenecek olan İstihdam Fuarı'nda firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya gelecek.



24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek ve gün boyu sürecek olan etkinliğe aralarında İŞKUR, SGK, Köfteci Yusuf, Mental Group, Yurtiçi Kargo, Pronet, Kahve Dünyası, Sodexo, İGA gibi alanında öncü firmaların bulunduğu toplam 30 firma katılım sağlayacak. Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen fuarda firmalar, katılım sağlayan vatandaşlarla görüşmeler yapacak ve yerinde istihdam sağlanacak. Ayrıca vatandaşlar firmalara sormak istedikleri soruların cevaplarını da anında ve yerinde bulabilecek. - İSTANBUL