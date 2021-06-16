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Eyüpsultan'da istihdama yönelik önemli işbirliği anlaşması - Son Dakika

Eyüpsultan'da istihdama yönelik önemli işbirliği anlaşması

16.06.2021 13:48
Eyüpsultan'da istihdama yönelik önemli işbirliği anlaşması, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi (ESİM) ile online istihdam platformu Kariyer.net arasında mavi yaka istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi (ESİM) ile online istihdam platformu Kariyer.net arasında mavi yaka istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir işbirliği anlaşması imzalandı. Mavi yaka istihdamına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 'İşin Olsun' uygulamasıyla iş birliğinin bölgede yaşamakta olan iş arayan vatandaşlara umut olması hedefleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi ve online istihdam platformu Kariyer.net bir araya gelerek mavi yaka istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir işbirliği anlaşması imzaladı. Kariyer.net' in istihdama katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 'İşin Olsun' uygulamasıyla yapılan iş birliğinin bölgede yaşamakta olan ve iş arayan vatandaşlara umut olması hedefleniyor. Yapılan iş birliği kapsamında, işverenlerin ESİM'e bildirdiği pozisyonlar İşin Olsun uygulamasında açılacak olan ESİM hesabında yayınlanacak ve Eyüpsultanlı vatandaşların başvurularına açık olacak. ESİM yetkilileri ilana başvuran adaylarla doğrudan iletişime geçebilecek, uygun adaylarla görüşme yaparak ilgili işverenlere adayları yönlendirecek.

İnsanların ne iş olsa yaparım düşüncesinden kurtulmaları gerektiğini kaydeden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu pandemi sürecinde çoğu kişinin iş yerleri kapandı, işsiz kaldılar. Tekrar yeni bir başlangıca giriyoruz. Hem aşılar hızlandı. Aşılarımız geldi şükürler olsun. Hastalarımızın sayıları azalmaya başladı. Bunda sonra insanlar geçimle uğraşmaya başlayacaklar. Bizimde zaten böyle bir çalışmamız başından beri vardı; kendi iş kariyer birimimiz. Bu profesyonel 22 yıllık İşin Olsun uygulaması ile beraber bu tecrübesinden de yararlanmak kaydıyla birlikte olalım istedik. Buradan insanlara daha çabuk ulaşalım, insanlar bize daha çabuk ulaşsınlar ve ne iş olsa yaparımdan artık çıkıp, ben bu işle ilgili çalışmak istiyorum ya da bununla ilgili eğitim almak istiyorum deme imkanı da hasıl olsun istiyoruz. Ne iş olsa yaparım abi düşüncesinden kurtarmamız lazım kendimizi de, etrafımızı da çevremizi de, ilçemizi de, şehrimizi de. O yüzden bu işsizlik meselesi önümüzdeki süreçte, pandemiden sonra en önemli konu olarak önümüze gelecek. Bu konuda bütün kurumlarla iş birliği yapmak zorundayız. Ben diğer kurumlara da bu şekilde bir beraberlik içerisinde olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

İşin Olsun uygulaması hakkında açıklama yapan Kariyer Net Genel Müdürü Fatih Uysal, "Kariyer Net 22 senelik bir firma. Bizim hep söylediğimiz işimiz gücümüz iş bulmak diyoruz ve 22 senedir de iş bulmayı kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Kariyer.net bünyesinde 28 milyondan fazla özgeçmiş var. Her ay 10 milyondan fazla iş başvuru Kariyer.net üzerinden gerçekleşiyor. 3 sene önce yeni bir uygulamayı da hayata geçirdik: İşin Olsun. İşin Olsun uygulamasının amacı da yine internet üzerinden mavi yaka da özellikle restoranlarda, otellerde bunun gibi turizmde, hizmet sektöründeki istihdamı kolaylaştırmak amacıyla hareket ediyoruz. İşin Olsun çok yeni bir uygulama olmasına rağmen 3 sene içerisinde 5 milyon kez indirildi. Sadece geçen yıl dört yüz binden fazla kişi işini bu uygulama üzerinden buldu. Amacımız Türkiye çapında elde ettiğimiz bu başarıyı Eyüpsultan Belediyesi sınırları içerisinde de istihdamı kolaylaştıracak şekilde sürdürmek, arttırmak. Bu süreç çerçevesinde ESİM'e gelenler direkt olarak İşin Olsun uygulamasına yönlendirilecekler. İşveren de olsa iş arayan da olsa yine internet üzerinden bu birliktelik daha hızlı bir şekilde sağlanacak. İşin Olsun tamamı ile ücretsiz bir uygulama, Burada bizim amacımız gerçekten istihdamın artması ve daha fazla insanın hayalindeki işe kavuşması. Başkanımızın da söylediği gibi amacımız size en uygun olan işi bulmanız. Hemen bulunan işe başlamakla bazı sıkıntılar olabiliyor. Bizim amacımız ise gerçekten iş arayanların bu uygulama üzerinde tüm ilanlara bakarak kendilerine en uygun işi bulmalarını sağlamak. Böylece de hem iş verenin hem de iş arayanın daha memnun bir şekilde bu arayışı sonlandırmasıdır" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da istihdama yönelik önemli işbirliği anlaşması
Eyüpsultan'da istihdama yönelik önemli işbirliği anlaşması
Eyüpsultan'da istihdama yönelik önemli işbirliği anlaşması

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, İstihdam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da istihdama yönelik önemli işbirliği anlaşması - Son Dakika


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