Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü
1 saat önce
Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı 2 bina tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:55 Kaynak: AA
Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı 2 bina tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Tekke Sokakta bir binanın yanındaki istinat duvarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Çöken duvarın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, 2 binayı tedbir amaçlı mühürledi.
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