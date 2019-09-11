Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü
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Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü

1 saat önce

Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı 2 bina tahliye edildi.

Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı 2 bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Tekke Sokakta bir binanın yanındaki istinat duvarında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Çöken duvarın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, 2 binayı tedbir amaçlı mühürledi.

Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:55 Kaynak: AA
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