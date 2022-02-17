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EYÜPSULTAN'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI

17.02.2022 11:03

EYÜPSULTAN'da inşaata ait temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü.

EYÜPSULTAN'da inşaata ait temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, alt tarafında bulunan 2 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 2 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatın kazı çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti. 10 daire bulunan ve yaklaşık 25 kişinin yaşadığı apartman sakinleri otellere yerleştirildi. Zabıta ekipleri kazı yapılan inşaat ve binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Apartman, Eyüpsultan Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi. Çökmeye neden olan inşaat firması istinat duvarının bulunduğu bölgedeki toprakları temizleme çalışması başlattı.

Apartman sakini Hakkı Özçelik, "Bu bina 7-8 sene önce yapıldı. Yan tarafta yapılan inşaat nedeniyle sanırım duvarın üstüne fazla yük bindi. Duvar binanın üzerine yattı. Gece herkesi çıkartıp otellere gönderdiler. Duvar yatınca evde çatır çatır sesler gelince çıktık. Bu binada 10 daire var yaklaşık 25 kişinin üzerinde insan yaşıyor" dedi.

EYÜPSULTAN'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI
EYÜPSULTAN'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI
EYÜPSULTAN'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI

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Eyüpsultan, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
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