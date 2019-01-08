Eyüpsultan'da İstinat Duvarı Yıkıldı
1 saat önce
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi
'nin arka bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.
Alınan bilgilere göre, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, çökmenin etkisiyle 2 aracın zarar gördüğü belirtildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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