Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da İstinat Duvarı Yıkıldı

Eyüpsultan'da İstinat Duvarı Yıkıldı

1 saat önce

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.

Eyüpsultan'da İstinat Duvarı Yıkıldı, System.String[]
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.

Alınan bilgilere göre, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, çökmenin etkisiyle 2 aracın zarar gördüğü belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Güncel
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