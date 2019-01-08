Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da İstinat Duvarı Yıkıldı (2)

Eyüpsultan'da İstinat Duvarı Yıkıldı (2)

1 saat önce

Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı çökmenin etkisiyle, 2 araç zarar gördü. İstinat duvarının yıkıldığı yerin üzerinde bulunan bir bina da çökme riskine karşı boşaltıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Hastanedeki hizmetler geçici olarak durduruldu.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Karaman, toplam 30 hastanın civardaki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini bildirdi. Karaman, "Şu anda geçici olarak hizmet veremiyoruz. Bu kısa süreliğine bir boşaltma. En kısa zamanda tekrar hizmet vereceğiz. Bütün hastaları tahliye ettik, yaralımız yok, gerekli tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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