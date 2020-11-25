Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Gülseli KENARLI-Hüseyin ÇAKMAK/ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Kemerburgaz Meydanı'nda stant açtı. Ekipler Kemerburgazlı kadınlara, uygulamayı anlatıp, şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

Kemerburgaz'da yaşayan Gülsüm Uçar, "Güzel bir uygulama, hepimizde karşıyız şiddete, olmasını istemiyoruz. Öyle bir şey yaşamıyorum ama yaşarsam kullanırım uygulamayı" dedi. Telefonuna uygulamayı indiren Şengül Yener ise "Kadınlar için çok güzel bir şey, televizyonda duyuyorum bu uygulamayı. Şiddet gören kadınlara da çok üzülüyorum kadın olduğum için. Ben ailemden, eşimden, annemden, babamdan böyle bir şiddet görmedim. Görmek tercihim değildir" şeklinde konuştu.

KADES UYGULAMASI NEDİR?