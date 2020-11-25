Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı

25.11.2020 11:22
Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı, System.String[]

Gülseli KENARLI-Hüseyin ÇAKMAK/ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Kemerburgaz Meydanı'nda stant açtı.

Gülseli KENARLI-Hüseyin ÇAKMAK/ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Kemerburgaz Meydanı'nda stant açtı. Ekipler Kemerburgazlı kadınlara, uygulamayı anlatıp, şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

Kemerburgaz'da yaşayan Gülsüm Uçar, "Güzel bir uygulama, hepimizde karşıyız şiddete, olmasını istemiyoruz. Öyle bir şey yaşamıyorum ama yaşarsam kullanırım uygulamayı" dedi. Telefonuna uygulamayı indiren Şengül Yener ise "Kadınlar için çok güzel bir şey, televizyonda duyuyorum bu uygulamayı. Şiddet gören kadınlara da çok üzülüyorum kadın olduğum için. Ben ailemden, eşimden, annemden, babamdan böyle bir şiddet görmedim. Görmek tercihim değildir" şeklinde konuştu.

KADES UYGULAMASI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES uygulaması kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilme imkanı sağlıyor. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.


Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı
Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı
Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı
Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı
Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı
Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Kemerburgaz, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da jandarma ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı - Son Dakika


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