Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

16.06.2022 12:32
Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İdris TİFTİKCİ / EYÜPSULTAN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı.

İdris TİFTİKCİ/ EYÜPSULTAN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar, kılıçlar ve telsizler ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan'da şüphelilerin örgütlü olarak uyuşturucu maddeleri okul önlerinde, parklarda, mahalle aralarında çocuklara ve gençlere sattığı tespit edildi. 7 ay süren takip sonunda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilere 6 ayrı adreste 322 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 350 gram eroin, 5 gram kokain, 78 gram metamfetamin, 899 gram esrar, 261 kök kenevir bitkisi, 32 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca şarjörü, 4 kurusıkı tabanca, 924 tabanca ve tüfeklere ait fişek, 5 el telsizi ile 2 kılıç ele geçirildi. Yakalanan 30 şüphelinin, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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