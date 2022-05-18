Eyüpsultan'da kadın çocuğunun yanında hırsızlık yaptı: O anlar kamerada

Tezgahın üzerindeki oyuncağı çalarak çocuğuna verdi

İSTANBUL Eyüpsultan'da bir kırtasiyenin önünden geçen 2 kadından biri, tezgahtaki oyuncak bebeği soğukkanlılıkla çalarak çocuğuna verdi. Kadının oyuncağı çalarak çocuğuna verdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı üzerinde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen 2 kadın kırtasiye önünden geçtiği esnada çocuğunun ısrarı üzerine üzerinde oyuncakların olduğu tezgaha doğru yaklaştı. İş yeri sahibinin yoğunluğunu fırsat bilen kadın, soğukkanlı bir şekilde tezgah üzerindeki oyuncak bebeği alarak çocuğuna verdi.

Kadının hırsızlık anı kamerada

Tezgahın önünden geçen 2 kadının gerçekleştirdiği hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kadın yanlarındaki çocukla birlikte kırtasiyenin yakınındaki tezgahın üzerindeki oyuncak bebeği alarak çocuğuna veriyor. 2 kadın daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaşıyor.

Artık buna şaşırmadığını ifade eden İş yeri sahibi Mehmet Dinç "Burada hırsızlık olayları çokça oluyor. Dükkanın içerisinde ve dışarısında da oluyor. Geçenlerde kadının bir tanesi ben içeride okul çıkışı yoğunluğu nedeniyle meşgulken normalde kameradan göz atardım. O ara yoğunluktan kameraya bakamadım. Kadın geliyor çocuğuna bebeği veriyor, çok rahat bir biçimde yollarına devam ediyorlar. Biz artık bunlara şaşırmıyoruz. İnsanların rahatlıklarına da alıştık. Hırsızlıkları bu şekilde rahat yapmaları da enteresan ama yapacak bir şey yok" dedi.