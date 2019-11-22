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Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık...
7 saat önce
Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık 10 metre derinlikteki inşaat alanına düştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık 10 metre derinlikteki inşaat alanına düştü. Kadın sürücü kazayı hafif yaralı atlatırken itfaiye ekipleri aracı şantiye alanından çıkarmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
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