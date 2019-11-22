Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık...
Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık... - Son Dakika

Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık...

7 saat önce

Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık 10 metre derinlikteki inşaat alanına düştü.

Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık..., System.String[]

Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık 10 metre derinlikteki inşaat alanına düştü. Kadın sürücü kazayı hafif yaralı atlatırken itfaiye ekipleri aracı şantiye alanından çıkarmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
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