Eyüpsultan'da kahvehanelerde kütüphaneler kurulmaya devam ediyor - Son Dakika

Eyüpsultan'da bulunan kahvehanelerde hayata geçirilen "Her kahveye kitaplık" projesinin ikincisi Rami Yeni Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Kıraathanesi'ne kuruldu.



Eyüpsultan Belediyesi, okuma oranının git gide azalmasına ve okumanın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmasına dikkat çekerek önemli bir projeye imza attı. Eyüpsultan'da bulunan yaklaşık 100 kahvehanede hayata geçirilecek olan "Her Kahvehaneye Bir Kitaplık" projesinin ikincisi Rami Yeni Mahallesi'nde kuruldu. Kardeşler Kıraathanesi'nde çayını alan vatandaşlar sevdikleri yazarları, belki de hayatlarında hiç duymadıkları romanları keyifle okudu. Mahallelinin beğenisini alan projeye kahvehane sahipleri de tam destek verdi. Projeye bir diğer destek veren isim ise 80'ler dizisinin sevilen karakteri Bekçi Bekir Hacı Ali Konuk oldu. Düdüğü ile kahvehaneye gelen Bekçi Bekir, vatandaşlarla sohbet ederek esprileri ile renkli görüntüler oluşturdu. Ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kahvehaneyi ziyaret ederek kitaplığa kitapları dizdi.



"Mayıs ayına kadar 5 kitap okuyanlara ödül vereceğiz"



Kitapların insanların kötü alışkanlıklarından kurtulması için önemli olduğunu vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Kitap insanların sosyalleşmesini sağlayarak kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlıyor. Kitap ile kendimizle baş başa kalıp kendimizi dinleyebiliyoruz. Okudukça daha fazla şeyler konuşmaya başlayacağız. Bu bağlamda ben buna önem veriyorum. Çocuklar benden mahalleler için kütüphane açmamı istedi. 4 bölgede 1'er tane nitelikli kütüphanelerle vatandaşlarımızı, çocuklarımızı buluşturmamız lazım. Aynı zamanda kitap okuma kampanyası da başlattık. Mayıs ayına kadar 5 kitap okuyanlara ödül vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"20 senedir kütüphanem vardı, şimdi değiştirip yenisini koyduk"



Daha önce de kütüphanesi olduğunu ifade eden Kardeşler Kıraathanesi sahibi İsmail Çelik, "20 senedir kütüphanem vardı. Şimdi değiştirip yenisini koyduk, daha güzel oldu. Kahveye gelenler okuyor. Gelen kitapların hepsi orada" dedi.



"Okumak gibisi yok"



Projeyi çok beğendiğini söyleyen Birol Şeyhoğlu, "Çok güzel bir girişim bu projenin devamını istiyoruz. Okumak gibisi yok" diye konuştu. - İSTANBUL