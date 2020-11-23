Eyüpsultan'da kan bağışı seferberliği - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle kan bağışlarının düştüğü şu günlerde Eyüpsultan Belediyesi, Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi ile birlikte kan bağışı seferberliği başlattı.

Kan stok seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden etkinlik kapsamında, Türk Kızılay tarafından Eyüpsultan Meydan, Göktürk Meydan, Alibeyköy Meydan ve Kemerburgaz Meydan'a çadırlar kuruldu.

"Eyüpsultan'ın Damarlarındaki Kan Ülkesi İçin Akar" sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına, Eyüpsultanlıların yanı sıra ilçeyi ziyarete gelen vatandaşlar da destek verdi.

Başkan Deniz Köken, Kızılay çadırını ziyaret etti

Eyüpsultan Meydan'da kurulan kan bağışı kampanyası çadırını ziyaret eden Belediye Başkanı Deniz Köken, kan veren vatandaşlara teşekkür etti. Korona virüs salgını endişesiyle vatandaşların kan bağışında bulunmaması üzerine Kızılay'ın stoklarının büyük oranda düştüğünü belirten Başkan Köken, "Korana virüs kan bağışı yapmaya mani değil. Şu an kritik seviyelerde olan kan stoklarını artırmamız gerek. Biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak üç gün süren bir kan bağışı seferberliği başlatarak Kızılay'ımıza destek olmak istedik. Kan bağışı hayati önem taşıyor. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Eyüpsultan Türk Kızılay Şubesi ise kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden bir tweet atarak, "Kemerburgaz ve Alibeyköy meydanında yaptığımız kan bağışı programında bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza, 'Hilal'in Yıldızları' bağışçılarımıza ve tüm gönüllülerimize yürekten teşekkürler. Unutmayalım; 'Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır ve hepimiz için elzemdir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL