Eyüpsultan'da kar yağışı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kar yağışı

15 dakika önce

İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başladı.

İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başladı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yağmur şeklinde devam eden yağışlar, yerini karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Kartal ve Çekmeköy'de yağış, karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Avrupa Yakası

Kentin Avrupa Yakası'nda da Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar yağışı görülüyor. Zeytinburnu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Eyüpsultan'da kar yağışı

Avrupa Yakası, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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