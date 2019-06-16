Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Karadeniz rüzgarı esti
Son Dakika Güncel Haber

Eyüpsultan'da Karadeniz rüzgarı esti

1 saat önce

Eyüpsultan'da düzenlenen Karadeniz festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Eyüpsultan'da Karadeniz rüzgarı esti, System.String[]
Eyüpsultan'da düzenlenen Karadeniz festivali renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz müziğinin yanı sıra vatandaşlara yöresel lezzetler de ikram edildiği programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
Eyüpsultan Belediyesi, tarafından Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Karadeniz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Dernek başkanları, karadenizli sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde, vatandaşlar Karadeniz eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalde yöresel lezzetler de vatandaşların beğenisine sunuldu. Başkan Deniz Köken, kemençe ve tulum eşliğinde Karadenizli vatandaşlarla birlikte horon oynadı. Festivalde, misafirlere Karadeniz'in eşsiz kültürüyle hazırlanan yöresel lezzetler lahana çorbası, mısır ekmeği, keşkek ile döner ve helva ikramı yapıldı. Gelen misafirlere ikramları Başkan Köken elleriyle dağıttı.
"5 BİN KİŞİLİK ORGANİZASYON YAPILDI" Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Geçen hafta Balkan Festivali yaptık. Bu bu hafta da Karadeniz Festivali yapıyoruz. Katılım çok yüksek. Her tarafta ayrı bir çalışma var. Bura da helva dağıtırken arka tarafta da keşkek var. Ön tarafta da eğlence var. Osmanlı Park artık Eyüpsultan'ın Parkı Anadolu'ya dönüştürüyor. Burada yaklaşık 5 bin kişilik bir organizasyon yapılıyor" dedi.
(Sevban Sevkal - Armağan Yılmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Deniz Köken, Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Dedemizden kaldı" deyip turistik yolu kapattılar! Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 11:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Karadeniz rüzgarı esti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]