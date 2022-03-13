Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar - Son Dakika
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Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar

13.03.2022 15:41

Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar Eyüpsultan'da karın yağmasını fırsat bilen aile çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak eğlendi.

Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar

İSTANBUL - Eyüpsultan'da karın yağmasını fırsat bilen aile çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak eğlendi.

Çocuklarının boyundan daha büyük kadardan adam yapan ailenin eğlenceli anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı günlerdir etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar karın çilesini yaşarken, kimileri de eğlenceli hale getirenler de oldu. Alibeyköy'de yaşayan Sezer Akdağ ve ailesi de çocuğuyla birlikte kardan adam yaptı.

Akdağ ailesinin eğlenceli halleri görenlerin içini ısıttı. Aile çocukları Mirzah'ın boyunda daha uzun kardan yaparken, eğlenceli halleri kameraya yansıdı.

Minik Mirzah, "Kardan adam yapmak çok güzel, harika oluyor" derken; baba Sezer Akdağ, "Karın keyfini çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah kardan adam yaparak sanat eseri ortaya çıkartacağız" dedi. Minik Mirzah Akdağ, daha sonrasında karda yatarak etrafına neşe saçtı.

Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar
Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar
Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar

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Eyüpsultan, Akdağ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da karın keyfini kardan adam yaparak çıkardılar - Son Dakika
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